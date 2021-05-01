Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale

Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın farklı kentlerinde binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarına rağmen 1 Mayıs yürüyüşü için sokaklara dökülürken, başkent Paris'te çıkan olaylarda polis, göstericilere gazla müdahale ederek 17 kişiyi gözaltına aldı, Lyon'da ise 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın farklı kentlerinde binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarına rağmen 1 Mayıs yürüyüşü için sokaklara dökülürken, başkent Paris'te çıkan olaylarda polis, göstericilere gazla müdahale ederek 17 kişiyi gözaltına aldı, Lyon'da ise 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın farklı kentlerinde binlerce kişi, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik kısıtlamalara rağmen 1 Mayıs yürüyüşü için sokaklara döküldü. Ülkenin başkenti Paris'te düzenlenen gösteriye çok sayıda sendika temsilcisi, emekli ve öğrenci katılarak, 1 Mayıs kutlamalarının yanı sıra Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler de protesto edildi. Polis ve göstericiler arasında arbede çıktı, olaylarda tansiyon yükseldi. Göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis, taş ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, Paris'te 17 kişi gözaltına alındı.

Lyon kentinde ise 2019'daki Sarı Yelekliler gösterisi ve geçtiğimiz yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle iptal edilen 1 Mayıs yürüyüşü bu yıl gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösterilerde, ülkenin ekonomik durumunun yanı sıra salgınla bağlantılı güvence sorunları ve işsizlik sigortası reformu protesto edildi. Yürüyüşe geçmişteki 1 Mayıs'lara kıyasla daha fazla gencin katılması dikkat çekti. Yalnızca işçiler değil, kadın hakları savunucuları ile göçmen destekçileri de sendikaların yanında yürüyüşe katıldı.

Protestocular, korona virüs nedeniyle birçok alanda işçilerin zor durumda olduğu yönünde hükümete uyarıda bulundu. İşsizlik sigortası reformuyla bağlantılı endişelerini de dile getiren sendikalar, ekonomide yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti. Polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken, polis şiddetine de tepki gösterildi. Olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

(Tansu Sarıtaylı - Özlem Kaplan İHA)

Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale
Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale
Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale
Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale
Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gomes Cenk Tosun Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten gazlı müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:37:26. #1.14#

title