Fransa'da okullardaki Kovid-19 önlemleri yeniden protesto edildi

Fransa'da okullarda uygulanan Kovid-19 önlemlerine karşı ülkenin birçok kentinde grev ve gösteriler düzenlendi.

Fransa'da okullarda uygulanan Kovid-19 önlemlerine karşı ülkenin birçok kentinde grev ve gösteriler düzenlendi.

Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla başkent Paris'te Senato'nun yakınındaki Sorbonne Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Eğitim Bakanlığı yanına kadar yürüdü.

Hükümetin okullarda uyguladığı önlemleri protesto eden göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı ve pankartlar taşıdı.

Gruptakiler, okullarda önlemlerin hafifletilmesini ve imkanların güçlendirilmesini talep etti, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in 1 Ocak'ta okullarda uygulanacak Kovid-19 önlemlerini açıkladığı sırada İbiza'da tatilde olmasına tepki gösterdi.

Ülkede birçok kentte düzenlenen gösterilere bakanlık personeli ve öğretmenler katıldı. Grev ve gösterilere katılımın, geçen haftaya göre çok daha düşük olması dikkati çekti.

Fransa'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine göre bir öğrencide virüs tespit edilmesi halinde sınıftaki tüm öğrencilerin 5 günde 3 test yaptırması gerekiyor.

Bakanlık personelinin ve öğretmenlerin, uygulanan önlemler nedeniyle çalışma şartlarının zorlaşmasından ve imkanların yetersizliğinden şikayet ettiği belirtildi.

Başbakan Jean Castex, öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle ülke genelinde kapatılan sınıf sayısının 17 bin 36'ya yükseldiğini belirtmişti.