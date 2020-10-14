Fransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz Han'a itiraz edince' en az 3 yıl ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Fransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz Han'a itiraz edince' en az 3 yıl ertelendi

14.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:11
Fransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz Han'a itiraz edince' en az 3 yıl ertelendi

Nantes kentindeki bir müze, Moğol İmparatoru Cengiz Han'la ilgili bir sergiyi "Çin Hükümeti'nin baskısı" nedeniyle en az 3 yıl süreyle ertelediğini açıkladı.

Fransa'nın Nantes kentindeki bir müze, Moğol İmparatoru Cengiz Han'la ilgili bir sergiyi "Çin hükümetinin baskısı" nedeniyle en az 3 yıl süreyle ertelediğini açıkladı.

Chateau des dusc de Bretagne Tarih Müzesi yetkilileri, "Cengiz Han", "Moğol", "İmparatorluk" sözcüklerine itiraz eden Çin yönetimini "tarihi yeniden yazmaya çalışmakla" suçladı.

Müze Müdürü Bertrand Guillet, "Savunduğumuz bilimsel, insani ve ahlaki değerler adına prodüksiyonumuzu durdurma kararı aldık" dedi.

Müze yetkilileri, Çin Kültür Mirası Dairesi yetkililerinin sergilenecek eserlerle ilgili açıklamalar, broşürler ve haritalara müdahale etmek istediklerini söyledi.

'Moğol azınlığa ayrımcılık'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, serginin ertelenmesi kararıyla ilgili haberinde "Çin'in bu sansür girişimi Pekin'in çoğu kuzeydeki İç Moğolistan özerk bölgesinde yaşayan etnik Moğollara karşı ayrımcılığı artırdığı bir döneme rastlıyor" dedi.

Gazeteye göre sergi, Hohhot'daki İç Moğolistan Müzesi'yle birlikte düzenlenecekti. Ancak müze yetkililerine göre Çin'in "Moğol kültürünü kendi istediği gibi yansıtma girişimi" nedeniyle gerginlik yaşandı.

Müze, Çin hükümetini sansürcülükle suçladı ve Pekin'in Moğol azınlığa baskı yaptığını öne sürdü.

Çinli yetkililer, müzenin suçlamalarına yanıt vermedi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Özer Çolpan İlhan Soner Sarıkabadayı
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Metin Oktay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz Han'a itiraz edince' en az 3 yıl ertelendi - Nantes
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:32:17. #1.15#
title