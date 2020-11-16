Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

16.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:15
Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

Sarı Yelekliler'in Fransa'da sokaklara dökülmesine neden olan emeklilik reformu gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi.

Sarı Yelekliler'in Fransa'da sokaklara dökülmesine neden olan emeklilik reformu gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Ülkede emeklilik yaşının 67 yaşına çıkmasının ardından protestoların yeniden başlayacağı ifade edildi.

Fransa'da kritik emeklilik reformu yasası gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi.Sarı Yelekliler'in Fransa sokaklarını savaş alanına çevirmesine neden olan yasanın senatonun geçmesinin ardından ülkede emeklilik yaşı 67'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un,  emeklilik reformuna karşı ısrarlı tavrı yine Fransa sokaklarında yeni eylemlerin habercisi olarak görülüyor.

SARI YELEKLİLER KİM?

Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren protestocular, isimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden alıyor. Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinden organize olan "sarı yeleklilere" her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor. Ülke genelinde yapılan anketler, toplumun yüzde 70'inin "sarı yelekliler"e destek verdiğine işaret ediyor. Yoğun olarak orta gelirli kişilerden oluşan "sarı yelekliler"in hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor.

SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ

Fransa'da 17 Kasım 2019'da akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlemiş, bu protestolar başka bazı ülkelere de yayılarak, hükümetin geri adım atmasını sağlamıştı. Ancak, giderek büyüyen protestolarda sular durulacak gibi görünmüyor. Polis müdahaleleri başlamış, Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 317 kişi gözaltına alınmış.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fransız siyasetçi Fransa'da laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var
Fransız siyasetçi Fransa'da laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var
Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu
Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin İdil Fırat Cem Yılmaz Didem Soydan Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Mert Günok Caner Erkin Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 12:34:34. #1.14#
title