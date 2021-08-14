Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolar 5. haftasında artarak sürüyor
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Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolar 5. haftasında artarak sürüyor

Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolar 5. haftasında artarak sürüyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Anayasa Konseyinin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, protesto gösterilerini 5 haftadır sürdürüyor.

Fransa'da Anayasa Konseyinin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, protesto gösterilerini 5 haftadır sürdürüyor.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.

Gösterilerin 5. haftasında başkent Paris'te yasayı protesto için 3 gösteri yapıldı.

Başkentte Sarı Yeleklilerin katıldığı en kalabalık gösteri grubu, 11.00'de toplanmaya başladığı Porte Doree metro istasyonundan öğlen 13.00 civarında polis korteji eşliğinde Clichy Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

"Özgürlük" ve "Macron istemese de buradayız" sloganları atan göstericiler, "Macron, ruhsatını al ve geri git" ve "Geçiş yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransa genelinde 200'e yakın noktada düzenleneceği tahmin edilen gösterilerin bu hafta en yoğun katılımla sonuçlanması bekleniyor.

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getiren yasa, sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilmiş, Fransa genelinde son 4 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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