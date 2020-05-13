Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa, dünyadaki koronavirüs salgınından sonra hayatı normale döndürmek için geçtiğimiz pazartesi günü kreşler, anaokulları ve 1. sınıflar okula başlarken öğrencilerin kendileri için bahçede çizilen karenin içinde oynarken çekilen fotoğrafı adeta durumu özetler nitelikte.

Koronavirüs salgını dünyadaki birçok ülkeyi derinden etkiledi. Ülkeler bir an evvel hayatı normalleştirmeye çalışsa da bu hiç kolay olacağa benzemiyor.

FRANSA'DAN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Fransa'da çekilen bir fotoğraf karesi adeta bu durumu özetler nitelikte. Görüntüde okul bahçesindeki minik öğrenciler yere çizilen karenin içinde oturuyorlar.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa, 17 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağına 11 Mayıs'ta son verdi. Başbakan Edouard Philippe, halkın sokağa çıkmasıyla ikinci bir dalganın yeniden başlaması riskine karşı, aşamalı bir normale dönüş planı açıkladı. Buna göre, 11 Mayıs'tan itibaren kreşler, anaokulları, ilkokullar ve dükkanlar açıldı. Ardından 18 Mayıs'tan itibaren ortaokul 1 ve 2'nci sınıflar bölgelere göre açıldı. Bar, kafe, restoran, sinema, tiyatro, müze ve ibadet mekanlarıyla liseler için belirlenen açılma tarihiyse 2 Haziran.

Ülkede 180 bine yakın kişiye koronavirüs bulaşırken hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sayısı ise 27 bine dayandı.