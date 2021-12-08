Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı - Haberler
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Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı dün Fransa'da gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşı serbest bırakıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı dün Fransa'da gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşı serbest bırakıldı.

Fransa'da dün, 2018 yılında öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle, Paris Charles-de-Gaulle Havaalanında gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşı Khalid Alotaibi serbest bırakıldı. Paris Başsavcısı Rémy Heitz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kişinin kimliğine ilişkin yapılan derin araştırmalar sonucunda, aranan kişi olmadığı anlaşıldı ve serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Paris Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan kişinin cinayetle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, kişinin derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cansız bedeni parçalanmıştı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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