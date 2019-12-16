Fransa'da işçi sendikası CGT'den hükümete emeklilik yaşı reformunu geri çekmesi için bir hafta süre

16.12.2019 00:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:47

Fransa'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu CGT, Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik yaşı reformunu geri çekmemesi halinde, protestolarını ikiye katlayacağını duyurdu.



CGT'ye bağlı Demiryolu, Taşımacılık, Maden ve Enerji ve Kimya Endüstrisi Federasyonları, hükümetin kamuoyu ile paylaştığı reform projesini geri çekmek ve mevcut sistemin iyileştirilmesine yönelik gerçek müzakerelerin yeniden başlatıldığını duyurmak için bir haftası olduğunu bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle