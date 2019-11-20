Fransa'da hamile bir kadın avcı köpeklerinin saldırısında öldü

20.11.2019 05:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 05:40

Fransa'nın kuzeyinde hamile bir kadın avcı köpeklerinin saldırısında aldığı yaralar sonucu öldü.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, 29 yaşındaki hamile kadının Villiers- Cotterets şehri yakınlarında kendi köpekleriyle ormanda yürüyüş yaptığı sırada, bölgede bir grup avcının da 'hound' cinsi köpeklerle avlanmakta olduğunu söyledi.

Savcı Frederic Trinh, birkaç avcı köpeğinin 'kadını kol ve bacaklarıyla başından ısırdığını' ifade etti. Otopsi raporunda kadının yaralar sonucu öldüğü belirtildi.

Polis olayla ilgili 'adam öldürme' suçlamasıyla soruşturma açtı.

Saldırıdan hangi köpeğin sorumlu olduğunun anlaşılması için 93 köpek üstünde test yapıldı.

Testten geçen köpekler arasında kadına ait beş köpek de var.

Savcılığın açıklamasına göre kadın olaydan önce kocasını arayıp bir grup köpeğin kendisine saldırmasından korktuğunu söyledi. Kocasının daha sonra köpeklerin inleme seslerini takip ederek kadının cesedini bulduğu bildirildi.

Yerel Le Courrier Picard gazetesi, köpeklerin geyik avında olduğunu yazdı.

Hayvan hakları aktivisti Fransız aktris Brigitte Bardot, Fransız yetkililere 'avcı köpeklerinin hepsine bu mevsim yasak getirilmesi' çağrısında bulundu.

Fransız avcılık derneği ise yazılı açıklamalarında 'kadının ölümünden avcı köpeklerinin sorumlu olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını' söyledi.