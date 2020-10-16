Fransa'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
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Fransa'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi

16.10.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:34
Fransa'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi

Fransa'nın başkenti Paris'te saldırganın bir kişinin başını kestiği duyuruldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te saldırganın bir kişinin başını kestiği duyuruldu. Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edilirken; yetkililer, olayın terör saldırısı olup olmadığının incelendiğini belirtti.

Saldırı, Fransa'nın başkenti Paris'teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir saldırganın, bir kişinin başını kestiği ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Fas ziyaretini iptal ederek acilen Paris'e dönüş yaptığı aktarıldı. Polisin başı kesilen kişinin yerini tespit ediği ve ardından yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi tespit ederek vurduğu duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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