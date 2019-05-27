Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den seçim çağrısı

Fransa'da, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesi ve yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Le Pen, yaptığı açıklamada, "Fransızların ülkede bizi birinci parti yaparak bize duyduğu güven büyük bir onurdur." dedi.

AP seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Macron'un Ulusal Meclisi feshetmekten başka bir seçeneği olmadığını savunan Marine Le Pen, Macron'un aynı zamanda yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin lideri Laurent Wauquiez de resmi olmayan sonuçlara göre RN'in seçimleri kazanmasına ilişkin, "Macron'un ağır sorumluluğu var. Macron RN'ye karşı siper olamadı, aksine ilerlemesine sebep oldu." diye konuştu.

Fransa'da AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla 2'nci sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,8'lik oy oranı ile yüzde 8,3 oy alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisini (LR) geçerek 3'üncü sıraya yerleşti. EELV'nin 2014 seçimlerindeki oy oranı ise yüzde 8,95 idi.

Seçimde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) de yüzde 6,7 oy aldı.

Kaynak: AA