Fransa'da aşı karşıtları sokaklara döküldü! Siviller, protestoculara tepki gösterince ortalık savaş alanına döndü
Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü. Zorunlu aşı uygulamasını protesto eden gruplar ile siviller, Fransa sokaklarında birbirine girdi.
Fransa'da başkent Paris olmak üzere birçok bölgede aşı protestoları devam ediyor. Bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve koronavirüs sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi meydanları dolduruyor.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Fransa polisi, hareketlenen gösterileri sonlandırmak adına bazı kişilere sert müdahalelerde bulunarak gözaltına alıyor. Protestolar her geçen gün şiddetini artırırken, son olarak ülke sokaklarından arbede görüntüleri gelmeye başladı.
Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü.
Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.