Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
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Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor

Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'da aşı karşıtlarının, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik protestoları bugün de devam ederken, başkent Paris'te düzenlenen protestolarda özgürlük sloganları atıldı.

Fransa'da aşı karşıtlarının, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik protestoları bugün de devam ederken, başkent Paris'te düzenlenen protestolarda özgürlük sloganları atıldı.

Fransa'da sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanması yasa tasarılarına yönelik protestolar bugün de devam etti. Başkent Paris başta olmak üzere birkaç farklı kentte gerçekleştirilen gösterilerde hükümetin aşı politikaları protesto edildi. Paris'te yer alan tarihi Bastille Meydanı'nda toplanan aşı karşıtları, Eiffel Kulesi'nin karşısındaki Trocadero Meydanı'na yürüdü. Trocadeco Meydanı'nı dolduran binlerce kişi "liberte" (özgürlük) sloganı attı. Çeşitli meslek kuruluşlarının yanı sıra Sarı Yeleklilerin de destek verdiği gösterilerde protestocular, "Dayatmacı aşı politikasına karşıyız", "Macron'un özgürlüğümüzü kısıtlamaya hakkı yok" yazılı pankartlar taşındı.

Sarı Yeleklilerin de gösterilere katılması nedeniyle polis, Trocadero Meydanı'nın yakınlarındaki sokak ve caddeleri minibüslerle barikat kurarak kapattı.

Paris'in yanı sıra Marsilya, Montpellier, Nantes ve Toulouse gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi. Bazı bölgelerde protestocular ve polis arasında arbede yaşanırken, başkentteki Gare Saint-Lazare Tren İstasyonu yakınında polis göstericilere gazla müdahale etti.

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşılanmanın sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini ve sağlık kartının 21 Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile olmak üzere iki aşamada günlük hayatta kullanılmaya başlayacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Olivier Veran da 15 Eylül'den itibaren aşı vurulmayan sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmeyeceğini ve işlerine son verilebileceğini açıklamıştı.

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak. - PARİS

Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor
Fransa'da aşı karşıtı protestolar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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