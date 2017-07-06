Fransa'da Anne Karnındaki Bebek Hem Kendi Hem Annesinin Canını Kurtardı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Lille kentinde anne karnındaki bebek hem annesinin hem kendi canını kurtardı.



Daha önce sezaryen doğum yapan anne ikinci çocuğuna 8 aylık hamileyken yaşadığı sancılar sebebiyle Lille Hastanesine gitti. Doktorlar bu sancıların doğumla alakalı olmadığını anlayınca hastayı detaylı muayene etti. Yapılan detaylı muayenede doktorlar bebeğin sırtını daha önceki sezaryen sebebiyle olmuşmuş anne karnındaki yırtılmaya sırtını dayadığı ve bu şekilde yırtılma bölgesine "kapak" işlevi görerek kanamayı engellediğini belirledi. Bu şekilde bebek hem kendi hem de annesinin hayatını kurtarmış oldu. Hemen sezaryene alınan kadının ve bebeğin sağlığı yerindeyken, bebek yırtığın oluşturduğu boşluktaki vakumun sebebiyle sırtında yırtığın büyüklüğünde şişmiş bir ödemle doğdu.



Öte yandan oluşan ödemin doğumdan hemen sonra geçtiğini ve bebeğin hiçbir sağlık problemi olmadığı öğrenildi. - PARİS