Fransa'da 1.500 kişilik yasa dışı partiyi polis bastı, çatışmalarda bir kişi elini kaybetti
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BBC

Fransa'da 1.500 kişilik yasa dışı partiyi polis bastı, çatışmalarda bir kişi elini kaybetti

Fransa'da 1.500 kişilik yasa dışı partiyi polis bastı, çatışmalarda bir kişi elini kaybetti
BBC - Haberler | Dünya

Fransa'da yasa dışı bir partiye yönelik polis müdahalesi sırasında bir kişi elini kaybetti.

Fransa'da yasa dışı bir partiye yönelik polis müdahalesi sırasında bir kişi elini kaybetti.

Dün ülkenin kuzeybatısındaki Bretonya bölgesindeki Redon kasabasında bir at yarışı pistinde yaklaşık 1.500 kişi parti yapıp eğlenmek için toplanmıştı.

Yerel yöneticiler, partiyi dağıtmak için bölgeye gönderilen polislerle particiler arasında yedi saat süren "çok şiddetli çatışmalar" yaşandığını söyledi.

Beş polis memuru da çatışmalarda yaralandı.

Particiler ve kolluk kuvvetleri yaşanan şiddetten birbirlerini sorumlu tuttu.

Etkinlik sosyal medya üzerinden planlanmış ve yerel yönetim tarafından yasaklanmıştı.

Yerel yönetici Emmanuel Berthier, partiye katılanların kurallara ve kolluk kuvvetlerine karşı koymak gibi bir amacı olduğunu; polise molotof kokteylleri, demir toplar ve cüruf briketleriyle saldırdığını söyledi.

Parti organizatörleri ise polisin kendileriyle müzakere yürütmek yerine göz yaşartıcı gaz attığını duyurdu.

AFP'ye konuşan bir organizatör "Yalnızca eğlenmek isteyen bir kitleye göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları yağdırdılar" dedi.

Rennes kentindeki savcılar şiddet olayları sırasında 22 yaşındaki bir adamın elini kaybettiğini, bunun nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polisler beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Parti, 2019'da Nantes kentinde bir müzik festivalinde bir konseri polisin basması sonucu Loire nehrinde boğularak ölen 24 yaşındaki Steve Maia Caniço'nun anısına düzenlenmişti.

Caniço'nun cesedinin bulunması bir aydan uzun sürmüş, Nantes kentindeki savcılar polis müdahalesinin orantısız olduğunu söylemişti.

Fransa'da 1.500 kişilik yasa dışı partiyi polis bastı, çatışmalarda bir kişi elini kaybetti
BBC
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