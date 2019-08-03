Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Fransa, Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli gündeme gelen eşi Brigitte Macron'u konuşuyor.

BIÇAK ALTINA YATTI

Fransa'nın 'first lady'si Brigitte Macron'un, eşi Emmanuel Macron'la olan yaş farkını ortadan kaldırmak için bıçak altına yattığı iddia edildi.

GÖZ TORBALARINI ALDIRMIŞTI

Botoks yaptırıp göz torbalarını aldıran, dişlerini kaplatıp yanak estetiği yaptıran Fransız First Lady, şimdi de yüz estetiği için hareket geçti.

35 ESTETİK OPERASYON

66 yaşındaki Brigitte Macron'un, geçirdiği estetik operasyonların sayısının 35'e ulaştığı da konuşulanlar arasında.

AYNI GÜN HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

17 Temmuz'da Paris'teki Amerikan Hastanesi'nde kendisini cerrahlara teslim eden First Lady, aynı gün içerisinde taburcu edildi.