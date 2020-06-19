- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Londra'ya
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- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Londra'ya

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Londra'ya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını dönemindeki ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdi.

19.06.2020 03:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:23

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Londra'ya

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını dönemindeki ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeni ile liderler ziyaretlerine ara vermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın dönemindeki ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdi. Fransız Cumhurbaşkanı, Londra'da Prens Charles tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti sırasında Fransa'nın Nazilerle iş birliği yaptığı dönemde Fransız Vichy hükümetine karşı direnişin lideri olan General Charles de Gaulle'ün 18 Haziran 1940'ta Londra'dan Fransızlara yaptığı tarihi direniş çağrısının 80. yıl dönümü tören ile anıldı. Tören, sürgündeki Fransız hükümetinin Londra'daki karargahında yapılırken, Macron ve Charles, de Gaulle'ün heykeline çelenk bıraktı. Fransız Cumhurbaşkanı, törenin ardından Londra kentine Fransa'nın en yüksek nişanı olan Legion d'honneur'ü verirken, başkente ebedi minnettarlık duyacaklarını açıkladı.

Macron, törende yaptığı konuşmada yeni jenerasyonun General de Gaulle'ü örnek alması gerektiğini ifade ederken, Fransızlara birlik olması çağrısında bulundu. Macron, günün ilerleyen saatlerinde ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Başbakanlık ofisi 10 numarada görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Orta Doğu barış süreci, Hong Kong'daki durum, yasa dışı göç, korona virüs salgını ve Brexit konularını ele aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile 10 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Öte yandan anma törenleri sırasında İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösteri grubu Kırmızı Oklar uçuş yaptılar. Kırmızı Oklar, gösteri uçuşunda püskürttükleri mavi, beyaz ve kırmızı boyalar ile Fransa bayrağının renkleri ile gökyüzünü boyadılar.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ilk yurt dışı ziyareti Londra'ya

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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