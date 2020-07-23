Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada, haddini aşan ifadeler kullanarak "Türkiye'nin egemenliklerini ihlali karşısında Kıbrıs ve Yunanistan'ın tamamen arkasındayız. Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Macron küstah bir tehditte bulundu. Macron, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

"TÜRKİYE VE RUSYA ÖNE ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Macron, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına yanıt vermemesiciddi bir hata olacaktır. Akdeniz'in Kıbrıs ve Yunanistan için yaşamsal önemdeki bu bölümünde enerji ve güvenlik meseleleri büyük önem taşıyor. Bir güç mücadelesi yaşanıyor ve AB'nin çok sessiz kaldığı bir dönemde özellikle Türkiye ve Rusya öne çıkmaya çalışıyor" dedi.

"FRANSA BUNA İZİN VERMEYECEKTİR"

Macron, Avrupa Birliği ülkelerine de seslenerek "Akdeniz'de güvenliğimizi başka aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olacak. Bu Avrupa için bir seçenek değildir ve Fransa buna izin vermeyecektir" görüşünü dile getirdi.

"YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'IN ARKASINDAYIZ"

Macron sözlerine akılalmaz ifadeler kullanarak devam etti:

"Türkiye'nin egemenliklerini ihlali karşısında Kıbrıs ve Yunanistan'ın tamamen arkasındayız. AB üyelerinin deniz alanlarının ihlal edilmesi ve tehdit altında olması kabul edilemez. Bunları yapanların cezalandırılmaları gerekir."