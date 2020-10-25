Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de protesto edildi - TEL
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de protesto edildi - TEL

25.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:28

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde protesto edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde protesto edildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'da onlarca sivil, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etmek için bir araya geldi.

Protestocular, "İslam barış dini, terörizme yer yok" ve "Fransız ürünlerine boykot" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

Onlarca kişi, Macron'un posterlerini yaktı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın İslam'ı düşman bir din gibi gösteren Macron'u protesto etmek için toplandığını söyledi.

Hamdo, "İslam dini barışın dinidir, içinde terörizme yer yoktur. Terörün kaynağı Fransa'dır. Cezayir'de 1,5 milyon kişiyi katlettiğini unutmadık." dedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de protesto edildi - TEL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de protesto edildi - TEL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de protesto edildi - TEL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de protesto edildi - TEL

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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