Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı
19.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:20

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı.Korsika'da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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