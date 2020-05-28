Fransa Başbakanı Philippe, normalleşme sürecinin 2. etabını açıkladı
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Fransa Başbakanı Philippe, normalleşme sürecinin 2. etabını açıkladı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2 Haziran'dan itibaren belli bölgelerde restoran, bar, tiyatro ve parkların yeniden açıldığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Philippe, normalleşme sürecinin 2. etabını açıkladı
28.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:16

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2 Haziran'dan itibaren belli bölgelerde restoran, bar, tiyatro ve parkların yeniden açıldığını açıkladı.

Avrupa'da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, normalleşme sürecinin 2.etabı hakkında açıklamalarda bulundu. Fransa'da normalleşme sürecinin 1. etabının 2 Haziran tarihinde sona ermesi beklenirken, 2.etabın ise 2 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında olması öngörülüyor. Başbakan Philippe, 2 Haziran'dan itibaren vaka sayısı az olan "yeşil" bölgelerde bulunan restoran, bar, tiyatro, park ve bahçelerin açılacağını belirterek, "turuncu" bölgelerde bulunan restoran ve kafelerin ise sadece teras kısmının açık olacağını kaydetti. Philippe, 2 Haziran'dan itibaren uygulanan 100 km sınırlı seyahat yasağının kaldırılacağını aktarırken, 10 kişiden fazla insanın bir araya geldiği toplantılarda ise yasağın devam edeceğini açıkladı. Philippe, stadyum, hipodrom ve etkinlik yerlerinin kapalı kalacağını, toplu halde yapılan ve temas gerektiren sporlarda yasağın devam edeceğini açıkladı. Philippe, yeşil bölgelerde bulunan spor salonları ve havuzların 2 Haziran tarihinden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini aktardı. Philippe, ülkedeki kamp alanlarının yeşil bölgelerde 2 Haziran'dan itibaren, turuncu bölgelerde ise 22 Haziran'dan itibaren yeniden açılacağını duyurdu. Başbakan Philippe, 22 Haziran'dan itibaren ise ülkedeki tüm sinemaların yeniden açılacağını duyurdu. Fransız Başbakan, okulların 2 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını ifade ederken, sosyal hizmetlerin aileler ile tek tek görüşeceğini ve çocukların okula dönüşü için aileleri ikna edeceğini açıkladı.

Öte yandan Fransa'da 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme sürecinin 1.etabı başlamıştı.

Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 220 bin 148'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 596'ya ulaştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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