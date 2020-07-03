Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
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Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerde Le Havre kentinin belediye başkanı seçilen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, belediye başkanlığı için başbakanlık görevinden istifa etti.

03.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:48

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, belediye başkanlığı yapmak için başbakanlıktan istifa etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Philippe, geçtiğimiz hafta sonu yerel seçimlere katılmış ve Le Havre kentinin Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

GÖREVİNE DEVAM EDEBİLİRDİ

Edouard Philippe, aslında görevine devam etme hakkına sahipti. Fransız anayasası, Philippe Başbakanlık yaparken yerine vekaleten belediye başkanı atamasına izin veriyor.

EDOUARD PHILIPPE KİMDİR?

Edouard Philippe 28 Kasım 1070 Rouen doğumludur. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü ve Ulusal İdare Okulu mezunudur. İhale hukuku alanında uzmanlaşmış ve 1997'de Danıştay'da kariyerine başlamıştır.

Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde eğitim görürken Michel Rocard'ı desteklemek için iki yıl boyunca Sosyalist Parti militanı olmuş ancak daha sonra sağa yakınlaşmıştır.Le Havre belediye başkanı Antoine Rufenacht'ın ekibinde yer alarak 2001 yılında hukuki işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı olmuştur.

2002 yılında Seine-Maritime 8. seçim çevresinden milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. Alain Juppé'nin önerisiyle Halk Hareketi Birliği'ne katılmış, Juppé'nin genel başkanlığı döneminde hizmetler genel müdürü olmuş ve Juppé'nin istifa ettiği 2004'e dek bu görevde kalmıştır.

Bir süre avukatlık yapmış ayrıca 2004-2008 yıllarında Yukarı Normandiya bölgesel konseyi üyeliğine UMP'den seçilmiştir. 2008 yılında Seine-Maritime genel konseyi üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılında Rufenacht'ın belediye başkanlığından istifa etmesi üzerine yerine seçilmiştir.

2007 yılında Seine-Maritime 7. seçim çevresi milletvekili Jean-Yves Besselat'nın yedeği olmuş, Besselat 2012'nin Martı'nda ölünce yerine geçmiş ve aynı yıl yapılan seçimlerde tekrar milletvekili seçilmiştir.Alain Juppé'ye yakınlığıyla bilinen Édouard Philippe UMP grubunun karşı oylarının aksine eşcinsel evliliği serbest bırakan kanuna çekimser oy kullanmıştır.

15 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakan olarak atanmıştır.

Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti

Manşet

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