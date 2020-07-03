Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti Fransa Başbakanı Edouard Philippe, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Macron'un, Philippe'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün, Edouard Philippe istifasını Cumhurbaşkanına sundu. Cumhurbaşkanı da bu istifayı kabul etti" denildi. Fransa'da önümüzdeki günlerde hükümet değişikliği bekleniyor. Philippe ve kabine üyeleri, yeni bir hükümet atanana kadar görevlerine devam edecek.

Kaynak: DHA