Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda?

UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! Marco Reus Almanya kadrosunda neden yok?