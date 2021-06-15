Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda?
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Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda?

Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda?
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UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! Marco Reus Almanya kadrosunda neden yok?

EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken, bu gece F Grubu ilk maçı Fransa ile Almanya arasında oynanıyor. Futbol severler maç hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilir. Peki Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!

FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ve Almanya'nın karşı karşıya geleceği F Grubu ilk maçı 15 Haziran Salı günü Allianz Arena Stadında oynanacak.

FRANSA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande'nin yöneteceği Fransa - Almanya EURO 2020 F Grubu ilk maçı Türkiye saatiyle 22:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.

FRANSA - ALMANYA MUHTEMEL 11'LER!

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller

MARCO REUS NEDEN YOK?

Almanya'nın en iyi futbolcuları arasında yer alan Borussia Dortmund'un dünya yıldızı Marco Reus EURO 2020 kadrosuna dinlenmek istediği için katılmayacağını duyurdu. Hem kulübü hem de kendisinin ortak açıklamayla dinlenmek istemesi futbol severler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. EURO 2020 kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu EURO 2020'nin hiçbir maçında forma giymeyecek.

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Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta? Fransa - Almanya EURO 2020 maçı hangi kanalda? - Haberler
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