Fransa, Afganistanlı göçmenleri ülkelerine geri gönderme işlemlerini askıya aldı

Fransa, Afganistan'da artan çatışmalar nedeniyle ülkeye gelen göçmen sınır dışı etme işlemlerini bir süreliğine durdurdu.

Fransa, Afganistan'da artan çatışmalar nedeniyle ülkeye gelen göçmen sınır dışı etme işlemlerini bir süreliğine durdurdu.

İçişleri Bakanlığının Fransız basınına yaptığı açıklamaya göre, Afganistan'da Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Afgan göçmenleri ülkelerine geri gönderme operasyonları askıya alındı.

Fransa'nın temmuz başından bu yana Afgan göçmenleri sınır dışı etmediği belirtilen açıklamada, Afganistan'daki durumun diğer Avrupalı ülkelerle yakından izlendiği ifade edildi.

Afganistan'da Taliban, mayısın son haftasında başlattığı saldırılarda, onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra vilayet merkezlerine yönelerek, şu ana kadar ülkedeki 34 vilayet merkezinden 10'unu ele geçirdi.

Afganistan hükümeti, 11 Temmuz'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Afgan mültecilerin geri gönderilmesini 3 ay askıya almalarını istemişti.

İsveç ve Finlandiya, Afganistan'ın isteğine olumlu cevap verirken Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan, AB yönetimden sınır dışı işlemlerini sürdürmeyi talep etmişti.

Ancak Almanya ve Hollanda, dün Afganistan'a yönelik sınır dışı işlemlerini belli süreliğine durduracaklarını duyurmuştu.

EUROSTAT verilerine göre, 2020'de AB'de sığınma talebinde bulunan 416 bin 600 mültecinin yüzde 10,6'sı Afganlardan oluşuyor. AB'deki sığınmacılar arasında en büyük grubu yüzde 15,2 ile Suriyeliler oluşturuyor.

AB ülkeleri bu yılın başından beri 1200'den fazla Afgan'ı ülkelerine geri gönderdi.

Fransa'da, 2020'de 8 bin 886 Afganistanlı sığınma talebinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru