Foxconn, Apple'dan iPhone Üretimini Çin'in Dışına Çıkarmasını İstedi

Foxconn'un kurucusu ve ortağı Terry Gou, Apple'dan iPhone üretimini Çin'in dışına çıkarmasını istediğini söyledi ancak bu açıklama, Apple'dan daha çok Tayvanlı seçmenler için yapılmış olabilir. Gou; Foxconn'un yöneticiliğinden Tayvan başkan adayı olmak için vazgeçti ve Bloomberg, Gou'nun iPhone üretimini Tayvan'a taşınmasını önerdiğini bildirdi.

Precision Industry'nin hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Terry Gou, "Apple'ın Tayvan'a taşınmasını öneriyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu. Apple'ın üretimini Çin'in dışına çıkarıp çıkarmayacağı hakkındaki sorulara da "Bence oldukça mümkün" dedi ve daha fazla detay vermedi.

Apple'ın, Trump'ın ithalat tariflerinden kaçmak için böyle bir yol izleyebileceği hakkında son zamanlarda artan spekülasyonlar mevcut. Bir rapora göre firma, üretiminin %15 ile 30'unu Çin'in dışına çıkarmayı düşünüyor.

Foxconn, daha önce de Apple'a bütün iPhone'ların Çin'in dışında birleştirmesinin yapılabilir bir şey olduğunu söylemişti. Foxconn'un yeni başkanı Liu Young-way, firmanın gerekeni yapmakta hazır olduğunu söyledi. "Üretim kapasitemizin %25'i Çin'in dışında ve biz, Apple'ın ABD piyasasındaki ihtiyaçları karşılamasına yardım edebiliriz" diyen başkan, Apple için Hindistan'da da yatırımlar yapıldığını da ekledi. Young-way, ayrıca "Apple'ın isteğini karşılayacak kadar üretim kapasitesine sahibiz" şeklinde bir açıklamada da bulundu.

Apple ise gelecek için endişeli:

Apple, Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bir üst seviyeye çıkarmasından dolayı oldukça endişeli. Cupertino merkezli şirketin bugün Amerikan Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'e Apple ürünlerine %25 vergi uygulamak, firmanın ABD'ye olan katkısını azaltacağını yazdığı ortaya çıktı.

Yazı; fiyatları yükseltmektense artan fiyatları Apple'ın soğuracağının, dolayısıyla firmanın daha az kâr elde edeceğini ve bu nedenle de daha az vergi ödeyeceğinin de altını çizdi ancak Trump'a göre Apple, bu ithalat tariflerinden üretimini Çin'in dışına çekerek kurtulabilir. ABD başkanı, firmayı üretimini ABD'de yapması için sıklıkla aradı ancak Apple, bu durumun mümkün ya da yararlı olmadığını söylemekte ısrarcıydı.

Bloomberg, Gou'nun önerilerinin önemli siyasal sonuçlar doğurabileceğini not etti. Önemli boyutlardaki üretimin Çin'den Tayvan'a taşınması iki devlet arasında gerginliğin yaşanmasına sebep olabilir. Foxconn Teknoloji Grubu'nun önemli bir parçası olan Hon Hai, neredeyse bir milyon kadar insanı çalıştıran Çin'deki en büyük özel firmalardan birisi ve çalışanların çoğunluğu göçmen işçilerden oluşuyor.