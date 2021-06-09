FOX Tv Sen Çal Kapımı canlı izle! Sen Çal Kapımı 40. bölüm yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?
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FOX Tv Sen Çal Kapımı canlı izle! Sen Çal Kapımı 40. bölüm yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

FOX Tv Sen Çal Kapımı canlı izle! Sen Çal Kapımı 40. bölüm yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?
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FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 40. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da FOX TV ekranlarında başlayacak. Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX TV canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler oldu?

Kerem Bursin'in başrollerinde olduğu Sen Çal Kapımı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sen Çal Kapımı 40. fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 40. bölüm izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SEN ÇAL KAPIMI 40. BÖLÜM CANLI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda ve Serkan yaşadıkları tehlikeye rağmen dilek kutusunda şanslarını denemeye devam ederler. Serkan hastalığından bahsetmeden hayatın tadını çıkartmak isterken kimse ondaki bu değişikliğe bir anlam verememektedir. Serkan ve Eda sarı karavanlarında farklı bir yaşam tarzı deneyimlerler. Serkan'ın bu beklenmedik kararları Eda'nın da aklını karıştırmaktadır. Hayallerindeki karavanda sevdiği adamla hayatı dolu dolu yaşarken onları bekleyen tehlikenin farkında değildir. Başlarına gelen son olay Serkan'ın sırrının ortaya çıkmasına neden olacak mıdır?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

DİZİ OYUNCULARI

Hande Erçel - Eda Yıldız

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçekler. Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.

• Neslihan Yeldan - Aydan Bolat

• Bige Önal - Selin Atakan

• Evrim Doğan - Ayfer Yıldız

• Anıl İlter - Engin Sezgin

• Melisa Döngel - Ceren Başar

• Çağrı Çıtanak - Ferit Şimşek

• Elçin Afacan - Melek Yücel

• Sitare Akbaş - Figen Yıldırım

• Başak Gümülcinelioğlu - Pırıl Baytekin

• Alican Aytekin - Seyfi Çiçek

• Sarp Bozkurt - Erdem Şangay

• İlkyaz Arslan - Leyla Haktan

• Hakan Karahan - Şef Alexander Zucco

• Sarp Can Köroğlu - Deniz Saraçhan

• İlayda Çevik - Balca Koçak

SEN ÇAL KAPIMI FOX TV CANLI YAYIN İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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FOX Tv Sen Çal Kapımı canlı izle! Sen Çal Kapımı 40. bölüm yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu? - Haberler
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