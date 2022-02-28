FOX TV kimin sorusu gündem konusu oldu. Günümüzde yayınladığı dizi ve programlarla izleyicileri ekran başına toplayan ve Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Fox TV hakkında izleyiciler daha fazla bilgi sahibi olmak için FOX TV kimin? FOX TV sahibi kim? FOX TV ne zaman kuruldu? FOX TV sahipleri kimler? sorularına yanıt arıyor. Peki, FOX TV kime ait? İşte detaylar...

FOX TV KİMİN?

FOX, The Walt Disney Company'nin sahibi olduğu Fox Networks Group (Walt Disney Doğrudan Tüketiciye ve Uluslararası/Disney Türkiye)'nin Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalıdır. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. FOX, şu anki resmi logosunu 9 yıldır, ekrandaki logosunu ise 15 yıldır kesintisiz olarak kullanmaktadır.

İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan Amerikalı medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'tur. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı. Bu neticede Türkiye'de ilk yayın yapan yabancı bir ulusal televizyon kanalı oldu. Smackdown ile Raw bu kanalda yayınlanmış, daha sonra Spor Smart kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerliğini Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumuna ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) satın aldı ve iptal etti.

19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafikler ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie A yayın haklarını almıştır. Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. FOX'ta yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. FOX'un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. FOX'ta haberise şöyledir; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olmak üzere, Sabahları Çalar Saat'i 2013'ten beri hafta içi İsmail Küçükkaya hafta sonları ise 2017'den beri İlker Karagöz sunmaktadır. Akşamları FOX Ana Haber'i hafta içi 2020'den beri Selçuk Tepeli hafta sonu ise 2010'dan beri Gülbin Tosun sunmaktadır. Yaz sezonunda ise FOX'ta Haber şöyledir; Çalar Saat'i hafta içi 2014'ten beri Ezgi Gözeger, 2020'den beri de İlker Karagöz ile değişimli olarak sunmaktadır. Hafta sonu Çalar Saati'de 2020'den beri Merve Yıldırım sunmaktadır. Akşamları da hafta içi FOX Ana Haber'i 2009'dan beri Gülbin Tosun, hafta sonu 2010'dan beri Burak Birsen sunmaktadır.

11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir. Mart 2019 da diğer 21st Century Fox kanalları ile birlikte The Walt Disney Company tarafından 71,3 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

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