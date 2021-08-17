FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer oldu
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FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

FOX TV ile yollarını ayıran başarılı sunucu Zuhal Topal, Yemekteyiz programı yüzünden davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile anlaştı. Gündüz kuşağında program sunması için Topal'la anlaşan Ilıcalı, müjdeli haberi de Instagram hesabından verdi.

Uzun zamandır gündüz kuşağında program sunan Zuhal Topal, zam talebi kabul edilmediği gerekçesiyle FOX TV ile yollarını ayırdı. Günlerdir hangi kanala transfer olacağı merak edilen Topal, arasının iyi olmadığı Acun Ilıcalı ile el sıkıştı.

ACUN ILICALI TRANSFERİ DUYURDU

Yeni sezonda gündüz kuşağında program sunması için Zuhal Topal ile anlaşan Acun Ilıcalı, müjdeli haberi de Instagram hesabından verdi. Topal'la fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8. Hoş geldin" dedi.

FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer oldu

ZUHAL TOPAL VE ACUN ILICALI ARASINDA NE OLMUŞTU?

Acun Medya ve TV8, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. TV8 tarafı kendi programlarının orijinal olduğuna dair üniversite araştırmasını ortaya koymuştu. FOX TV ise konuyu ana haber bültenine taşımış ve Ilıcalı'nın iddialarını yalanlamıştı.

Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer oldu - Haberler Magazin
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