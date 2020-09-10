Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Antalya'da bir avokado bahçesine dadanan hırsızlık çetesi, piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin adet avokado çaldı. Mal sahipleri yaşanan hırsızlık üzerine jandarma ekiplerine haber verirken ekipler, kurdukları fotokapanla tespit edilen 1'i kadın 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin adet avokado çalan ve kurulan fotokapanla tespit edilen 1'i kadın 4 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

32 BİN TL'LİK ÜRÜN ÇALAN ÇETE İÇİN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Alanya'nın İsbatlı Mahallesi'nde avokado yetiştiriciliği yapan İlhami Yetkin, avokadolarının çalındığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 32 bin TL değerinde olan 4 bin adet avokado çalan hırsızlık çetesini yakalamak için harekete geçti.

HIRSIZLIK ÇETESİ FOTOKAPANA TAKILDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, bahçeye fotokapan kurarak hırsızların bir sonraki hamlesini beklemeye başladı. Ekiplerin tahmin ettiği gibi bir kez daha bahçeye gelen hırsızlar kurulan fotokapana yakalandı. Şüphelilerin 1'i kadın 4 kişi olduğu tespit edildi.

PİKNİK YAPARKEN YAKALANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler hırsızlık şüphelisinin Halil K.(35) eşi Pembe K. (29), Haşim I. (53) ve E. G. (17) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine ekipler; Pembe K. ve Haşim I.'yı Gazipaşa ilçesindeki sahilde piknik yaptığı sırada, Halil K.'yi gizlendiği adresinde, E. G.'yi ise yaya olarak gezdiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

KARI-KOCA TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim I. ile E.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Halil K. ve eşi Pembe K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA