Fotokamp Projesi Basına Tanıtıldı

6-9 Temmuz tarihleri arasında Malatya'nın Arapgir ilçesinde, gerçekleştirilecek olan Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile basına tanıtıldı.



Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Parantez Eğitim Kurumları, Arapgir Doğa Sporları Derneği tarafından desteklenen Fotokamp projesi ile hem fotoğraf sanatının gelişmesine katkı verilecek hem de fotoğrafçılar desteklenecek.



Projenin tanıtım toplantısında konuşan Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin, 3. Uluslararası Fotokamp projesinin başlamasının keyfini yaşadıklarını belirterek, projenin Malatya'ya büyük kazanımlar getireceğini ifade etti.



Fotokamp projesinin kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği neticesi ile hayata geçmesinin önemine vurgu yapan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ise, "Malatyamız kültür ve medeniyet birikimi ve turizm potansiyeli ile önemli bir halka. Özellikle Fırat'ın beslediği bu topraklarının insanlarının bu medeniyet mirasına sahip çıkıyor olması bizleri mutlu ediyor. Öte yandan fotoğraf sanatının gelişmesi ve fotoğrafçıların desteklenmesi açısında da fotokamp önemli bir proje" ifadelerini kullandı.



3.Uluslararası Fotokamp projesinin Arapgir'de düzenlenecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da, Fotokamp için kalıcı bir kamp yeri oluşturarak Malatya'nın önemli bir eksiğini gidermeye çalıştıklarını söyledi.



Uluslararası Fotokamp projesinin Malatya'nın tanıtımına büyük katkı sunacağına inandıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ise, "İçerisinde yaşadığımız şehrin farkında değiliz, çok nadide değerlerimiz var. 3.Uluslararası Fotokamp projesinin Arapgir gibi bir ilçede düzenlenmiş olması çok daha anlamlı. Modern hayatın insan oğluna dayattığı ve zaman zaman kent merkezlerinde bizleri bunaltan yaşam alanlardan yavaş yavaş tabiata doğru bir yaşam özleminin yer ettiğini görüyoruz, bunun iyi kanalize edilmesi lazım. Bu anlamada fotokamp projesi önemli bir etkinlik" şeklinde konuştu



3.Uluslararası Fotokamp projesinin tarihi ve kültürel değerlere sahip olan Arapgir ilçesinin tanıtımına önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade eden Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç ise projeye katkı sunan tüm kuruluşlara teşekkür etti. - MALATYA