Fotoğraflarla Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev

05.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:58

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı büyük ulusal grev başladı. Ülke çapında ulaşım, eğitim ve sağlığın da aralarında bulunduğu birçok önemli sektörde çalışanlar, süresiz grev kapsamında iş bıraktı.



Perşembe günü başlayan grevin, Sarı Yelekliler eylemlerinden sonra Macron'a karşı ülkede hayatı durma noktasına getiren en büyük toplumsal tepki olması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle