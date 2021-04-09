FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan ve foseptik çukurunda parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54) cinayet zanlıları Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan ve foseptik çukurunda parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54) cinayet zanlıları Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeşe, güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirildi.

Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.

Soruşturmayı devralan ve özel bir ekip kuran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eken'in kayıp olduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü Oktay ve kardeşi Mehmet Yılmaz ile görüştüğünü belirleyen ekipler, incelemelerini bu yöne kaydırdı. Ekipler, Eken'in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri Gülger Yılmaz'a ait evden alındığını belirledi.

Polis, evin çevresinde iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği 'Melo' ile yapılan aramada, Süleyman Eken'e ait cesedin parçaları, evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. İtfaiyenin desteğiyle çukurdan cesedin parçaları çıkarılarak, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüm aramalara rağmen cesedin kafatası ile göğüs kafesine ulaşılamadı.

Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, ilk ifadelerinde Süleyman Eken ile aralarında 6 bin liralık alacak yüzünden sorun olduğunu, cinayetin bu nedenle işlendiğini belirtti. Çelik yelek giydirilen Oktay ve Mehmet Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.

FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE
FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE
FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE
FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Oğuzhan Koç Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:07:29. #1.15#
title