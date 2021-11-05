Forza Horizon 5 İnceleme Puanları Göz Kamaştırıyor

Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 5 için inceleme puanları yayımlandı. İlk inceleme puanları göz kamaştırıyor.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri

Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5, bugün itibariyle resmi çıkışını gerçekleştirmiş durumda. Forza Horizon 4 ile büyük bir başarıya imza atmış seri, Forza Horizon 5 ile bizleri Meksika topraklarına götürüyor ve çok daha iyi grafiklerle mükemmel bir yarış deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Oyunun çıkışıyla birlikte ilk inceleme puanları da yayımlanmaya başladı. Oyunun ilk inceleme puanları oldukça yüksek ve göz kamaştırıcı görünüyor. İşte Forza Horizon 5 için yayımlanan ilk inceleme puanları:

VGames - 100/100

TheGamer - 100/100

GamesRadar+ - 100/100

IGN - 100/100

Power Unlimited - 96/100

Games Revolution - 95/100

Game Informer - 95/100

PC Gamer - 90/100

GameSpot - 90/100

Game Rant - 90/100

GamingTrend - 90/100

İnceleme puanlarına bakıldığında Forza Horizon 5'in oldukça başarılı bir çıkışa imza attığını söyleyebiliriz. Oyunun Metacritic üzerindeki ortalama puanı 91; OpenCritic üzerindeki ortalama puanı ise 92 olarak gözükmekte.

Oyunun 5 Kasım itibariyle çıkış yapmasının ardından oyuncular tarafından verilecek puanlar da yavaş yavaş belli olacaktır. Olumlu eleştiriler ve yüksek puanlar alan oyun, oyuncuların da gönlünü kazanmayı hedefliyor.

Sizler Forza Horizon 5'i oynayacak mısınız? İzlediğiniz veya oynadığınız kadarıyla oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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