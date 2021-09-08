Forza Horizon 5 için yeni görseller paylaşıldı
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Forza Horizon 5 için yeni görseller paylaşıldı

Forza Horizon 5 için yeni görseller paylaşıldı
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir yarış video oyunu olan Forza Horizon 5 için yeni görseller paylaşıldı.

9 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek olan Forza Horizon 5 hakkında her geçen gün yeni detaylar paylaşılıyor. Oyun hakkında henüz tüm yenilikleri öğrenemesek de birçoğunu bildiğimizi söyleyebiliriz.

Forza Horizon 5 için paylaşılan yeni görseller oyunda bulunacak bazı araçları gösteriyor. Özellikle araç içinden yayınlanan görsellerin oldukça gerçekçi olduğunu söylemek gerek.

Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Oyunun ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olacak.

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FORZA HORIZON 5'E 3000'DEN FAZLA ARAÇ SEÇENEĞİ EKLENECEK

Oyuna yeni bir hava katacak olan Meksika haritası ile oyunu oynarken gözlerimiz görsel şölen ile doyacak. Forza Horizon 5, Forza Horizon tarihindeki en büyük haritaya sahip olacak ve 500 den fazla araç seçeneği, 3000 den fazla araç sesi eklenecek. Ray Tracing desteği sayesinde en gerçekçi Forza Horizon deneyimini tatmış olacağız.

FORZA HORIZON 5 YENİ GÖRSELLER

Forza Horizon 5 için yeni görseller paylaşıldı
Forza Horizon 5 için yeni görseller paylaşıldı
Forza Horizon 5 için yeni görseller paylaşıldı
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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