Forza Horizon 5 güncelleme notları: DLC ve hata düzeltmeleri
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Forza Horizon 5 geliştiricileri, çok oyunculu oynanışı ve bildirilen birkaç hatayı düzeltmeye odaklanarak piyasaya sürüldüğünden beri oyun için ilk yamalarını zorladılar.
Forza Horizon 5'in 5 Kasım'da piyasaya sürülmesiyle, serisinin son bölümü ilk gün 4,5 milyondan fazla oyuncuyla lansman rekorlarını hızla kırdı. Yine de, birçok oyuncu Horizon Arcade'deki çevrimiçi ve görünmezlik sorunları ele alındı.
Sosyal medyada kullanıcılar, FH5'te sürüş yardımları ve müzayede evi aracılığıyla çok yüksek miktarda para elde etmenin yolları da dahil olmak üzere birçok istismar bildirildi.
Oyun için bu güncelleme, bildirilen çevrimiçi sorunların neredeyse tamamını düzeltti ve bazı istismarlar için ek kontroller sağladı.
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Forza horizon 5, 17 Kasım yama notları ve sürüm numaraları
- Xbox One : 1.410.860.0
- Xbox Series : 3.410.860.0
- Bilgisayar : 3.410.860.0
- Steam: 1.410.860.0
- Çökmeler düzeltildi
- Çevrimdışıyken bir ifade kazanılırsa meydana gelecek kitlenmeler düzeltildi
- Horizon Arcade başlatırken olabilecek meydana gelen kazalar düzeltildi
- EventLab olayları yüklenirken kilitlenmeler düzeltildi
- Arabaları yükseltirken yaşanan kazalar düzeltildi
- Horizon Life bağlantılarının gelişmiş kararlılığı
- Çevrimiçi trafikte iyileştirmeler
- Horizon Life bağlantısını kaybederken oyuncuların arabasının durması sorunu çözüldü
- Çevrimiçi etkinliklerde uzun yükleme sürelerini izlemeye yardımcı olmak için konvoy sesli sohbeti devre dışı bırakıldı
- Diğer oyuncu görünürlüğü, Arcade etkinliklerine katılma ve ayrılma için Horizon Arcade'de iyileştirmeler yapıldı
- Oyuncular bitiş noktasına giderken yaşanan hatalar düzeltildi
- Bir istismarı gidermek için çeşitli arabalar ve araba ustalıkları güncellendi
- Meydan okuma kartları oluşturulurken elde edilen istismar kaldırıldı
- EventLab'da belirli yol yapılandırmaları oluşturulurken bir açık kaldırıldı
- Oyuncuların AutoShow'da bulunmayan araba koleksiyonu ekranından satın alınmasına izin veren bir sorun giderildi
- Sürüş yardımlarıyla bir istismar durdurmak için denetimler eklendi
- Bir yarış başlamadan önce oyuncuların melodileri indirilebilmesi durduruldu
- VIP Player House2un bazı VIP'ler için ücretsiz olmaması düzeltildi
- Oyuncuya doğru Forzathon Point çarpanı vermeyen VIP house düzeltildi
- Bazı VIP oyuncuların Super Wheelspins alamama sorunu düzeltildi
- Forza Motorsport 5 oynadığı için sadakat puanı alamayan oyuncular düzletildi
- Car Collection'da bir oyuncunun oyundan ayrılması halinde bekleyen ödülleri kaybetmesinin mümkün olduğu bir sorun giderildi
- UGC ödemeleri yeniden dengelendi
- PC'de GTAO derinlik sorunlarına neden olan sabit çözünürlüklü ölçeklendirme
- Uzak arazinin PC Ultra ayarlarında düşük çözünürlüklü olarak görünmesine neden olan sorun düzeltildi
- Denemeyi tamamladıktan sorna oyuncunun dünya dışına düşmesinin mümkün olduğu bir sorun giderildi
- Başlangıçta ekranındaki durdurulma hatası düzeltildi
- Cross Country etkinliği zorluğu, bazı zorluk artışlarını yumuşatmak için rakipsizin altındaki drivatar zorluk seviyelerinde biraz daha kolaya ayarlandı
- Freeroam'da devam eden sabit EventLab bildirimleri
- Xbox One ve Xbox One S'te bazı övgülerde eksik simgeler düzeltildi
- Suepr7'de uygulanmayan küfür filtresi düzeltildi
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