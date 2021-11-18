Forza Horizon 5 güncelleme notları: DLC ve hata düzeltmeleri

Forza Horizon 5'in 5 Kasım'da piyasaya sürülmesiyle, serisinin son bölümü ilk gün 4,5 milyondan fazla oyuncuyla lansman rekorlarını hızla kırdı. Yine de, birçok oyuncu Horizon Arcade'deki çevrimiçi ve görünmezlik sorunları ele alındı.

Sosyal medyada kullanıcılar, FH5'te sürüş yardımları ve müzayede evi aracılığıyla çok yüksek miktarda para elde etmenin yolları da dahil olmak üzere birçok istismar bildirildi.

Oyun için bu güncelleme, bildirilen çevrimiçi sorunların neredeyse tamamını düzeltti ve bazı istismarlar için ek kontroller sağladı.

Forza horizon 5, 17 Kasım yama notları ve sürüm numaraları

Xbox One : 1.410.860.0

: 1.410.860.0 Xbox Series : 3.410.860.0

: 3.410.860.0 Bilgisayar : 3.410.860.0

: 3.410.860.0 Steam: 1.410.860.0

OYUN KARARLILIĞI

Çökmeler düzeltildi

Çevrimdışıyken bir ifade kazanılırsa meydana gelecek kitlenmeler düzeltildi

Horizon Arcade başlatırken olabilecek meydana gelen kazalar düzeltildi

EventLab olayları yüklenirken kilitlenmeler düzeltildi

Arabaları yükseltirken yaşanan kazalar düzeltildi

ÇOK OYUNCULU

Horizon Life bağlantılarının gelişmiş kararlılığı

Çevrimiçi trafikte iyileştirmeler

Horizon Life bağlantısını kaybederken oyuncuların arabasının durması sorunu çözüldü

Çevrimiçi etkinliklerde uzun yükleme sürelerini izlemeye yardımcı olmak için konvoy sesli sohbeti devre dışı bırakıldı

Diğer oyuncu görünürlüğü, Arcade etkinliklerine katılma ve ayrılma için Horizon Arcade'de iyileştirmeler yapıldı

Oyuncular bitiş noktasına giderken yaşanan hatalar düzeltildi

İSTİSMARLAR

Bir istismarı gidermek için çeşitli arabalar ve araba ustalıkları güncellendi

Meydan okuma kartları oluşturulurken elde edilen istismar kaldırıldı

EventLab'da belirli yol yapılandırmaları oluşturulurken bir açık kaldırıldı

Oyuncuların AutoShow'da bulunmayan araba koleksiyonu ekranından satın alınmasına izin veren bir sorun giderildi

Sürüş yardımlarıyla bir istismar durdurmak için denetimler eklendi

Bir yarış başlamadan önce oyuncuların melodileri indirilebilmesi durduruldu

DLC

VIP Player House2un bazı VIP'ler için ücretsiz olmaması düzeltildi

Oyuncuya doğru Forzathon Point çarpanı vermeyen VIP house düzeltildi

Bazı VIP oyuncuların Super Wheelspins alamama sorunu düzeltildi

ÖDÜL

Forza Motorsport 5 oynadığı için sadakat puanı alamayan oyuncular düzletildi

Car Collection'da bir oyuncunun oyundan ayrılması halinde bekleyen ödülleri kaybetmesinin mümkün olduğu bir sorun giderildi

UGC ödemeleri yeniden dengelendi

BİLGİSAYAR AYARLARI

PC'de GTAO derinlik sorunlarına neden olan sabit çözünürlüklü ölçeklendirme

Uzak arazinin PC Ultra ayarlarında düşük çözünürlüklü olarak görünmesine neden olan sorun düzeltildi

DİĞER

Denemeyi tamamladıktan sorna oyuncunun dünya dışına düşmesinin mümkün olduğu bir sorun giderildi

Başlangıçta ekranındaki durdurulma hatası düzeltildi

Cross Country etkinliği zorluğu, bazı zorluk artışlarını yumuşatmak için rakipsizin altındaki drivatar zorluk seviyelerinde biraz daha kolaya ayarlandı

Freeroam'da devam eden sabit EventLab bildirimleri

Xbox One ve Xbox One S'te bazı övgülerde eksik simgeler düzeltildi

Suepr7'de uygulanmayan küfür filtresi düzeltildi

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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