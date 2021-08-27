Forza Horizon 5'e yeni oyun modu ekleniyor
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Forza Horizon 5'e yeni oyun modu ekleniyor

Forza Horizon 5'e yeni oyun modu ekleniyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Forza Horizon 5 Event Lab modu, oyunculara Playground Games'teki ekibin oyun içi etkinlikler tasarlarken kullandıkları birçok aracı kullanmalarına izin verecek.

Event Lab, o kadar kapsamlı ki temelde Event Lab'de her şeyi tasarlayabilirsiniz. Bu nedenle oyun yönetmeni Mike Brown bu konu hakkında biraz gergin olduğunu belirtti.

Mike Brown'ın yaptığı röportajda "Çok heyecanlıyız ve gerginiz. Çünkü bu modla temelde her şeyi yaratabilirsiniz. Gerçekten hiçbir anlam ifade etmeyen ve oraya giren herkesin kafasını karıştıran çeşitli modlar oluşturulması için gereken her şey var." diye açıklamada bulundu.

ARABANIN AĞIRLIĞI VE YERÇEKİMİ AYARLANABİLECEK

Oyunda bulunan modları oluşturmak için kullanılan araç takımlarını temel alıyor ve oyunculara sunulmayan birçok seçenek var. Oyuncular "Bunu yapabilirsek gerçekten harika olur" der demez onu da seçenekler arasına koyacağını da belirtti Mike Brown.

Events Lab kullanan oyuncular ayrıca arabaların göreceli ağırlığını ve oyundaki yerçekimi ayarlayabilecekler.

Playground Games Events Lab'in öne çıkan özel oyun modlarının daha geniş bir oyun içinde tanıtılacağı söyleniyor. Bu, Forza Horizon 5'in dönüşümlü Festival Çalma Listesi'ndeki ve daha Horizon Open PVP deneyimindeki içerikleri içeriyor. Bu, haftalık ve aylık güncellemeleri çok daha çeşitli hale getirmeli ve oyuncuları oyunda tutmaya teşvik etmelidir.

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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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