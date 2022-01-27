Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor - Haberler
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Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor

Forza Horizon 5, Çin'in Kaplan Yılı'nı kutlamak amacıyla oyuna Çin'de bulunan 4 adet süper otomobil ekliyor.

Forza Kreatif Direktörü Mike Brown, Şubat ayında Forza Horizon 5'e gelecek güncelleme ile oyuna 4 adet süper otomobilin geleceğini duyurdu.

Forza Horizon 5'in Çin'deki büyük lansmanı sonrası Çin'in kullandığı 12 hayvanlı takvimindeki Kaplan Yılı'nı kutlamak amacıyla oyuna bir sonraki güncelleme ile 4 adet yeni araç ekleyeceği bildirildi. Çin piyasasında yer alan bu araçları bazı oyuncular ilk defa görüyor olacak.

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Forza Horizon 5'in resmi Çin sitesinde, 3 Şubat 2022'den itibaren Festival Çalma Listesi için Forza Horizon 5'te değişiklikeler olacağı duyuruldu. Şubat ayı boyunca Forza Horizon 5'e dört adet Çin aracı eklenecek.

1- MG MG3

Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor

2- MG XPower SVR

Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor

3- Sunshine S (Wuling Hongguang S)

Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor

4- NIO EP9

Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Forza Horizon 5, Forza Horizon, Gamegar, Güncel, Haber

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