Forza Horizon 5'e dört adet yeni araç ekleniyor

Forza Kreatif Direktörü Mike Brown, Şubat ayında Forza Horizon 5'e gelecek güncelleme ile oyuna 4 adet süper otomobilin geleceğini duyurdu.

Forza Horizon 5'in Çin'deki büyük lansmanı sonrası Çin'in kullandığı 12 hayvanlı takvimindeki Kaplan Yılı'nı kutlamak amacıyla oyuna bir sonraki güncelleme ile 4 adet yeni araç ekleyeceği bildirildi. Çin piyasasında yer alan bu araçları bazı oyuncular ilk defa görüyor olacak.

Forza Horizon 5'in resmi Çin sitesinde, 3 Şubat 2022'den itibaren Festival Çalma Listesi için Forza Horizon 5'te değişiklikeler olacağı duyuruldu. Şubat ayı boyunca Forza Horizon 5'e dört adet Çin aracı eklenecek.

1- MG MG3

2- MG XPower SVR

3- Sunshine S (Wuling Hongguang S)

4- NIO EP9