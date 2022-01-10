Forza Horizon 5, 15 milyon oyuncuya ulaştı

Lansmanından yaklaşık bir hafta sonra 10 milyon kullanıcıya ulaşan Forza Horizon 5, Xbox Game Studios için de yeni bir rekor kırmış oldu ve o lansmandan bu yana büyümeye devam etti.

Video oyun endüstri analistinin yaptığı bir açıklamada, "Piyasaya sürülmesinden tam iki ay sonra Forza Horizon 5, 15 milyon oyuncu sınırını aştı. Playground Games'e hak ettiği başarı için tekbrikler" sözlerine yer verdi.

Forza Horizon 5'in 15 milyon oyuncuya ulaşması sadece iki ay sürmüştür. Ayrıca aynı kilometre taşına ulaşmak için iki yıl dört ay süren Sea of Thieves ile karşılaştırılmaktadır.

Forza Horizon 5 Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Xbox Game Pass'te oynanabilmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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