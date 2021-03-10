Forza Horizon 4 Steam mağazasında yerini aldı
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Forza Horizon 4 Steam mağazasında yerini aldı

10.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:26
Forza Horizon 4 Steam mağazasında yerini aldı

Tüm platformlardaki oyuncular oyunu beraber oynayabilecek.

Geçtiğimiz yayıncı Microsoft ve geliştirici Playground Games, Forza Horizon 4'ün ve indirilebilir içeriklerinin 'e geleceğini duyurmuştu. 9 Mart itibarıyla Forza Horizon 4 steam mağazasında yerini aldı.

Steam sürümü oyunun diğer sürümleriyle cross-play desteğine sahip olacak ve tüm platformlardaki oyuncular oyunu beraber oynayabilecek.

Standart Sürüm 92,00 ?

Forza Horizon 4

Formula Drift Car Pack

Deluxe Sürüm 125,00 ?

Forza Horizon 4

Formula Drift Car Pack

Car Pass

Ultimate Sürüm 150,00 ?

Forza Horizon 4

- Formula Drift Car Pack

- Car Pass

- Best of Bond Car Pack

- Welcome Pack

- VIP

- Fortune Island

- LEGO Speed Champions

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros

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