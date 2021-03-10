Forza Horizon 4 Steam mağazasında yerini aldı
Tüm platformlardaki oyuncular oyunu beraber oynayabilecek.
Geçtiğimiz yayıncı Microsoft ve geliştirici Playground Games, Forza Horizon 4'ün ve indirilebilir içeriklerinin 'e geleceğini duyurmuştu. 9 Mart itibarıyla Forza Horizon 4 steam mağazasında yerini aldı.
Steam sürümü oyunun diğer sürümleriyle cross-play desteğine sahip olacak ve tüm platformlardaki oyuncular oyunu beraber oynayabilecek.
Standart Sürüm 92,00 ?
Forza Horizon 4
Formula Drift Car Pack
Deluxe Sürüm 125,00 ?
Forza Horizon 4
Formula Drift Car Pack
Car Pass
Ultimate Sürüm 150,00 ?
Forza Horizon 4
- Formula Drift Car Pack
- Car Pass
- Best of Bond Car Pack
- Welcome Pack
- VIP
- Fortune Island
- LEGO Speed Champions
Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri
Kaynak: Playerbros