Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 indirimde! Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 3, yakın bir tarihte satıştan kaldırılacak. Araba yarışı oyunları arasında önemli yeri olan Forza Horizon almak için son günler! Forza Horizon 3 neden satıştan kalkıyor, ne zaman kaldırılıyor? Forza Horizon 3 fiyatı ne kadar?

Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Forza Horizon 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha önce Forza Horizon 1 ve Forza Horizon 2 satıştan kaldırılmıştı. FORZA HORIZON NEDEN SATIŞTAN KALKIYOR? NE ZAMAN KALDIRILIYOR? Daha önce serinin önceki versiyonları satıştan kaldırılmıştı. Bazı araçların ve kullanılan müziklerin lisans süresinin dolması sebebiyle satıştan kalkıyor. Yayıncı Microsoft ve geliştirici Turn 10 Studios, 27 Eylül 2016'de piyasaya sürülen Forza Horizon 3'ün 27 Eylül 2020'de Microsoft Store'da satıştan kaldırılacağını duyurdu. FORZA HORIZON 3 FİYATI İNDİRİMLİ Standart Sürüm 23,09 TL Ultimate Sürüm 89,70 TL Expansion Pass 29,62 TL Satın almak için buraya tıklayın. FORZA HORIZON 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Minimum sistem gereksinimleri İşletim Sistemi Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü Mimari x64 Klavye Tümleşik Klavye Fare Tümleşik Fare DirectX DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11 Bellek 8 GB Video Belleği 2 GB İşlemci i3-4170 @ 3.7Ghz Grafikler NVIDIA GT 740 | AMD R7 250x Önerilen sistem gereksinimleri En iyi deneyim için cihazınız bu gereksinimleri karşılamalıdır İşletim Sistemi Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü Mimari x64 DirectX DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11 Bellek 12 GB Video Belleği 4 GB İşlemci i7 3820 3.6GHz Grafikler NVIDIA GTX 970 veya NVIDIA GTX 1060 | AMD R9 290X or AMD RX 480