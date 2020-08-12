Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 indirimde!
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Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 indirimde!

Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 3, yakın bir tarihte satıştan kaldırılacak. Araba yarışı oyunları arasında önemli yeri olan Forza Horizon almak için son günler! Forza Horizon 3 neden satıştan kalkıyor, ne zaman kaldırılıyor? Forza Horizon 3 fiyatı ne kadar?

Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 indirimde!
12.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:26

Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Forza Horizon 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha önce Forza Horizon 1 ve Forza Horizon 2 satıştan kaldırılmıştı.

FORZA HORIZON NEDEN SATIŞTAN KALKIYOR? NE ZAMAN KALDIRILIYOR?

Daha önce serinin önceki versiyonları satıştan kaldırılmıştı. Bazı araçların ve kullanılan müziklerin lisans süresinin dolması sebebiyle satıştan kalkıyor.

Yayıncı Microsoft ve geliştirici Turn 10 Studios, 27 Eylül 2016'de piyasaya sürülen Forza Horizon 3'ün 27 Eylül 2020'de Microsoft Store'da satıştan kaldırılacağını duyurdu.

FORZA HORIZON 3 FİYATI İNDİRİMLİ

Standart Sürüm 23,09 TL

Ultimate Sürüm 89,70 TL

Expansion Pass 29,62 TL

Satın almak için buraya tıklayın.

Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 indirimde!

FORZA HORIZON 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü

Mimari x64

Klavye Tümleşik Klavye

Fare Tümleşik Fare

DirectX DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek 8 GB

Video Belleği 2 GB

İşlemci i3-4170 @ 3.7Ghz

Grafikler NVIDIA GT 740 | AMD R7 250x

Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 indirimde!

Önerilen sistem gereksinimleri

En iyi deneyim için cihazınız bu gereksinimleri karşılamalıdır

İşletim Sistemi Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü

Mimari x64

DirectX DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek 12 GB

Video Belleği 4 GB

İşlemci i7 3820 3.6GHz

Grafikler NVIDIA GTX 970 veya NVIDIA GTX 1060 | AMD R9 290X or AMD RX 480

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