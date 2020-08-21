Fortnite, FreeFortnite turnuvasını başlatıyor! FreeFortnite kupası nedir? Apple, Epic Games arasında sular durulmuyor Epic Games, Apple arasında çıkan ödeme yöntemi problemi büyümeye devam ediyor. App Store'dan silinen Fortnite için, Epic Games #FreeFortnite kupasını başlatıyor. FreeFortnite kupası ne zaman? FreeFortnite turnavası ne zaman? Freefortnite turnuva detayları, #freefortnite turnuvasına nasıl katılırım? FreeFortnite ödülleri, skinleri, hediyeleri neler?

Apple ve Epic Games arasında ödeme yöntemi konusunda çıkan anlaşmazlıklar sonunda, Apple popüler battle oyunu Fortnite'ı politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle App Store'dan sildi.

FREEFORTNİTE KUPASI NEDİR?

Epic Games kendi sitesinde, #FreeFortnite Kupası'nı duyurdu. 27 Ağustos tarihinde çıkacak olan 2. bölüm, 4. sezone odaklanmışken, Apple ve Epic Games arasında bir gerginlik başladı. Epic Games'in ödeme yöntemini kural ihlali olarak değerlendiren Apple, Fortnite uygulamasını App Store'dan kaldırdı. Ayrıca, Epic Games'in oyunlarını desteklemeyeceğini de belirtti.

Apple, Fortnite'ı App Store'dan engelleyerek oyuncuların iOS cihazlarda oyunu yeni sürümlere güncellemesinin önüne geçti. Herkes 27 Ağustos'ta çıkacak olan 2. Bölüm: 4. Sezon'a dalarken, oyunu iOS cihazlardan oynayan oyuncular 2. Bölüm: 3. Sezon'da arkada kalacak.

Tüm platformlardaki arkadaşlarınızla 23 Ağustos Cuma günü yapılacak olan #FreeFortnite Kupası'nda yerinizi alın.

Eğer 2. Bölüm: 4. Sezon'un çıkmasıyla birlikte arkada kalan iOS oyuncularındansanız, parti PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeForce Now ve hem Epic Games uygulaması epicgames.com hem de Samsung Galaxy Store üzerinden devam ediyor.

FREEFORTNITE KUPASI NE ZAMAN? FREEFORTNITE TURNUVASI NE ZAMAN?

Turnuva 23 Ağustos günü başlayacak.

FREEFORTNITE TURNUVA DETAYLARI | FREEFORTNITE TURNAVASINA NASIL KATILIRIM?

Oyun içindeki Rekabet sekmesine giderek etkinliğin bölgenizde ne zaman başladığını görebilirsiniz ve zamanı geldiğinde #FreeFortnite Kupası oyun modunu seçerek turnuvaya katılabilirsiniz. Dört saat boyunca, yarışmaya uygun oyuncular #FreeFortnite Kupası'nda ödüller kazanma fırsatı yakalayacak. Tekli oyuncu olarak en fazla 12 maç boyunca rekabet edebilirsiniz. Puanlamalar şu şekilde:

Etkin Zaman - Battle Royale adasında geçirdiğin her 3 dakika için 1 puan.

Avlamalar - Avlama başına 1 puan

Azmin Zaferi - Her Azmin Zaferi için 10 Puan

FREEFORTNITE ÖDÜLLERİ NELER?

Toplamda 1200 adet oyuncu ekipmanı ödül olarak dağıtılacak.

Alienware Gaming Laptop®

Samsung Galaxy Tab S7®

OnePlus 8 - Telefonda 90 FPS

PlayStation 4 Pro®

Xbox One X®

Nintendo Switch®

FREEFORTNITE KUPASI SKINLERİ, HEDİYELERİ

Tüm bölgeler içinde 10 puan toplayan oyuncular Sert Kodaman kıyafeti* kazanacak.

Tüm bölgeler içinde en fazla puanı toplayan oyuncular (küresel olarak 20.000) #FreeFortnite ayarlanabilir şapkasını kazanacak. Bu evinize kargolayacağımız gerçek bir şapka!