Ford'un Frankfurt Sürprizi: Puma Titanyum X

09.09.2019 13:54

CARMEDYA.COM - Ford, Yeni Puma Titanium X modelini Frankfurt'ta görücüye çıkartıyor.







Sökülebilen koltuk kılıflarına sahip ilk Ford araç olan Puma Titanium X'te bu sınıfta bir ilk olan bel masajı özelliğine sahip koltuklar gibi konfora yönelik yenilikçi özellikler sunuluyor. Araç aynı zamanda akıllı telefonlar için kablosuz şarj, bu sınıfta bir ilk olan eller serbest açılan bagaj kapağı ve premium B&O ses sistemi gibi üst seviye konfor özellikleri içerirken, karakterini tamamlayan çok özel dış ve iç detaylarla dikkat çekiyor.



Yeni Ford Puma, Avrupalı müşterilere; geniş bagaj hacmi ve yarı hibrit güç ve aktarma teknolojisini bir arada sunuyor.



Puma Titanium X'in büyük bir özenle şekillendirilen iç mekanında kullanıma sunulan deri direksiyon simidi, ahşap eklentiler ve kumaş kapı panelleri çekici bir görünüm ve yüksek kalite algısı sağlıyor.



Mobil cihazlar standart olarak sunulan Ford SYNC 3 iletişim ve bilgi-eğlence sistemine Bluetooth üzerinden bağlanma imkanı sunuluyor.



EcoBoost Hybrid teknolojisinde Puma'nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan BISG fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı 48 Voltluk lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. BISG aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 125 PS ve 155 PS olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor. Özellikle alt devirlerde benzinli motora kıyasla yüzde 50 daha fazla tork sunan hibrit sistem böylece daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.



BISG'nin sisteme kazandırdığı 50 Nm tork sayesinde benzinli motorun yakıt verimliliği WLTP normuna göre yüzde 9 iyileşiyor. Yine ilave torkun katkısıyla 125 PS'lik versiyon fabrika verilerine göre 5,4 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 124 gr/km CO2 emisyon salım değeri sunuyor. 155 PS'lik versiyon ise 5,6 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine imza atıyor.



Standart olarak sunulan Yol Kenarını Tespit fonksiyonu ile geliştirilen Şerit Takip Sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş sürüş destek sistemleri daha konforlu, sürücüyü daha az yoran ve daha güvenli bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. İlave edilen yeni fonksiyon sayesinde sistem asfaltın bittiği ve asfalt dışında kum, çakıl, çim veya banket olmak üzere farklı bir zeminin başladığı noktayı algılıyor ve direksiyona müdahale ederek aracın alt yüzeyin dışına çıkmasını önlüyor.



Yaya Algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme sistemi yola yakın, yol üzerinde veya yoldan karşıya geçmek üzere olan insanları algılıyor ve olası çarpışmayı önlemek veya etkisini azaltmak üzere sürücüye yardımcı oluyor.



Yeni Ford Puma ile Dur-kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi ve Şerit Ortalama Sistemi de sunuluyor.



Yeni Ford Puma 456 litrelik bir bagaj ve yenilikçi saklama alanı çözümleri kullanıma sunuyor. Arka koltukların yatırılmasıyla 112 cm uzunluğunda, 97 cm genişliğinde ve 43 cm yüksekliğinde bir koli esnek kullanım özelliklerine sahip bagaja sığıyor.



Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox ile iki golf çantasını dik konumda rahatça barındırabilen derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Yine bu alan üzeri kapatılarak örneğin çamurlu botlar gibi kirli nesneleri kullanmak için değerlendirilebiliyor. Özel gider tapası bu alanı su ile temizleme kolaylığı sağlıyor.



Bagaj fonksiyonelliği eller serbest bagaj kapağı teknolojisi ile destekleniyor.



Yeni Puma'nın 2020 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.



