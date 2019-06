Ford Puma Crossover Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

Ford, sportif ve atletik tasarımıyla dikkat çeken SUV esintilerine sahip yeni crossover modeli Puma'yı tanıttı. Otomobil bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen yenilikçi esnek kullanım çözümlerini beraberinde getiriyor. Ford EcoBoost Hybrid 48-Volt teknolojisi yakıt verimliliği, performans ve sürüş keyfi sunuyor. Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Kontrol Sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve 12,3 inç büyüklüğünde dijital renkli gösterge ekranı sunulan yenilikçi teknolojilerden sadece birkaçı.

Ford, yeni Puma ile Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge ve yeni Explorer Plug-In Hybrid'den oluşan SUV ve SUV esintilerine sahip crossover ürün gamını genişletiyor

Heyecan uyandıran tasarım pratiklikle buluşuyor

Şık ve sportif tasarımıyla dikkat çeken yeni Ford Puma temelde Ford'un B segmenti platformunu kullanıyor. Ancak bunu arttırılmış dingil mesafesi ve iz genişliği ile SUV sınıfına özgü gövde orantılarıyla tamamlıyor.

Model, çarpıcı ve tamamen özgün bir siluet için alçak, eğimli bir tavan çizgisi kullanıyor. Önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor.

Yeni Puma crossover ST-Line ve Titanium isminde her biri farklı bir karakter yansıtan donanım paketleriyle geliyor.

Puma Titanium'da parlak gri 18 inçlik alaşım jantlarla birlikte ön ızgara, sis farı ve yan marşpiyelerde krom detaylar bulunuyor. Metalik gri arka difüzör ve plakalık ile parlak siyah cam çıtaları dış tasarımı tamamlıyor. İç mekanda deri direksiyon, ahşap eklentileri ve kumaş kapı panelleri çekici bir görünüm ve yüksek kalite algısı sağlıyor.

Ford'un performans modellerinden izler taşıyan Puma ST-Line donanımda 18 inçlik jantlar sunuluyor. İsteğe bağlı olarak 19 inçlik mat siyah jantlar tercih edilebiliyor. Özel olarak tasarlanmış yay ve amortisörleriyle spor süspansiyon sportif bir sürüş hissi sunarken ST-Line ön ızgara, mat siyah tasarım unsurları, sis farı çerçevesi gibi parlak süslemeler ve daha büyük bir tavan spoyleri sportif görünümü tamamlıyor. İç mekanda ise alt kenarı düz direksiyon, kırmızı dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, alaşım pedallar ve alüminyum detaya sahip vites topuzu sportif tasarımı destekliyor.

Yeni Puma'da 456 litrelik bir bagaj bulunuyor. Arka koltukların yatırılmasıyla 112 cm uzunluğunda, 97 cm genişliğinde ve 43 cm yüksekliğinde bir koli esnek kullanım özelliklerine sahip bagaja sığıyor.

Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox ile iki golf çantasını dik konumda rahatça barındırabilen derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Bu ek depolama alanı 763 mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 80 litrelik bir alanı kullanıma sunuyor.

Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda ayarlanabilen bagaj zemini ve Ford Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisi ile destekleniyor.

Gelişmiş motor teknolojileri

EcoBoost Hybrid teknolojisinde Puma'nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motorunda 11,5 kW gücünde kayışla bağlantılı entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan bu sistem (BISG) fren anında oluşan ve boşa giden enerjiyi hava soğutmalı 48 Voltluk lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. Sistem (BISG) aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 123 Hp ve 153 Hp olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor. Özellikle alt devirlerde benzinli motora kıyasla yüzde 50 daha fazla tork sunan hibrit sistem, daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güven veren teknolojiler

Ford Puma'nın çevresinde 12 adet ultrasonik sensör, üç adet radar ve iki adet kamera bulunuyor. Bunlar sürüşü daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanan Ford Co-Pilot360 teknolojilerini besliyor.

Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama Sistemi trafikteki diğer araçları algılayarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

Geniş açılı arka kamera, ekranda yansıttığı 180 derece açılı görüntü ile aracın arkasından geçen yaya veya bisikletlilerin kolay görünmesini sağlıyor. Bu da geri-geri park yerinden çıkma manevralarını daha güvenli hale getiriyor.

Geri manevra konusunda sürücünün hayatını kolaylaştıran bir diğer donanım ise geri manevra esnasında aracın arka çapraz bölgesini denetleyen ve olası bir risk halinde sürücünün uyarıya reaksiyon göstermemesi halinde fren yapan Çapraz Trafik Uyarı Sistemi özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS).

Ford'un Dikey Park özelliğine sahip Gelişmiş Otomatik Park Sistemi sürücülerin uygun park boşluğunu bulmasına ve eller serbest park etmesine yardımcı oluyor. Uzun Far Asistanı da karşıdan gelen sürücünün gözünü kamaştırmamak için uzun farları otomatik olarak kapatıyor.

Ford'un daha da geliştirdiği Şerit Takip Sisteminin Yol Kenarı Tespiti fonksiyonu asfalt yolun bittiği ve yumuşak zemin, sert toprak zemin veya çim alanın başladığı noktayı tespit ediyor ve aracın yoldan çıkmasını önlemek için direksiyona tork uygulayabiliyor.

Çarpışma Önleme Yardımcısı yola yakın, yayaları algılıyor ve olası çarpışmayı önlemek veya etkisini azaltmak üzere sürücüye yardımcı oluyor. Olası bir çarpışma sonrasında İkincil Çapışma Freni devreye giriyor ve fren yaparak ikinci bir çarpışmanın oluşmasını önlüyor.

Duran veya yavaş ilerleyen nesneyi algılayarak direksiyona müdahale eden Acil Manevra Destek Sistemi de sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

Yenilikçi ve davetkar

Yeni Puma'nın iç mekanı sadece çekici bir görünüm sunmak üzere tasarlanmamış. Kullanıcıyı günlük hayatta destekleyen ergonomik ve kullanışlı bir mimariyle dikkat çekiyor.

Bel masajı özelliğine sahip ön koltuklar üç yönlü masaj sistemi, üç kademeli yoğunluk ayarıyla rahat ve konforlu yolculuklar sunuyor. Ön koltuklar ergonomik şekli ile rahat ettiriyor ve vücudu sıkıca kavrıyor. Yine ön koltukların sırtlığı ince ve zarif yapısıyla arka koltuk yolcularının diz mesafesine katkıda bulunuyor.

Otomobil, iki adet USB girişi ile sürücü ve beraberindeki yolcuların şarj gereksinimlerine çözüm üretiyor. Ayrıca Puma, akıllı telefonun araç sistemine entegrasyonuna yönelik en güncel teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

B&O Ses Sistemi mümkün olan en iyi ses kalitesini üretmek üzere dinamik olarak optimize edilmiş durumda. Bagaja entegre edilen ve bagaj hacminden ödün vermeyi gerektirmeyen subwoofer dahil 10 hoparlörlü sistem benzersiz bir müzik keyfi sunuyor.

