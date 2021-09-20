Ford, 'Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil'i tanıttı - Haberler
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Ford, "Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil"i tanıttı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Ford,

Ford, "Geleceği Bugünden Yaşa" vizyonuna uygun olarak geliştirdiği "Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil"i IAA Mobility fuarında tanıttı.

Ford, "Geleceği Bugünden Yaşa" vizyonuna uygun olarak geliştirdiği "Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil"i IAA Mobility fuarında tanıttı.

Ford Otosan açıklamasına göre salgın döneminde otomobiller, bazı kişiler için bir "sığınak" oldu. Bir mola almak ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili kaygıları gidermek isteyenler böyle zamanlarda aradıkları "huzuru" otomobillerinde buldu.

Bu dönemde yolculukları nasıl daha keyifli hale getirebileceğini araştıran Ford da "Geleceği Bugünden Yaşa" vizyonuna uygun olarak "Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil"i geliştirdi. Söz konusu otomobil, 6-12 Eylül'de Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility fuarında tanıtıldı.

Söz konusu otomobil ile sürücüye, araca binmeden önce kabin havasının temizlenmesi ve hijyenik hale getirilmesi, nefes alma ve nabız üzerinde uyarıcı etki sağlayan elektrikli sürücü koltuğu ve bilinçli sürüş kılavuzları gibi çeşitli teknolojiler ve özellikler sunuluyor. Otomobilde, giyilebilir teknoloji, sürücünün ve diğer yolcuların nabız ve vücut sıcaklığı verilerini kullanarak ortam sıcaklığının ve sürüş modunun ayarlanmasından acil durumlarda (kalp krizi vesaire) otomatik olarak acil durum araması yapma ve aracı güvenli bir şekilde otomatik olarak durdurma imkanı da bulunuyor.

"Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil" ayrıca, diğer özelliklerden farklı olarak tam yatabilen koltuk ve koltuk kafalığında yer alan hoparlörle dikkati çekiyor.

Ford'un Kuga SUV'u temel alarak geliştirdiği "Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil" spesifik olarak tasarlanmış teknolojik özellikleri sayesinde kullanıcılara, "hijyenik bir ortama adım atmak", "ambiyansı seçmek ve huzur bulmak", "dingin seslerin doyasıya keyfini çıkarmak", "sakin kalmak ve enerji toplamak" gibi faydalar sağlıyor.

Ford, dünya çapında çalışanlarına farkındalık eğitimlerinin yanı sıra düzenli meditasyon seansları eğitimleri sunarak şimdiden Ford Farkındalık Kulübü aracılığıyla bu konseptin faydalarını da tanıtıyor. Ford'un "Yolu Paylaş (Share The Road)" kampanyasıyla yolların herkes açısından daha güvenli hale gelmesine yardımcı olmak için trafikteki kullanıcılar arasında anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ford, Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil i tanıttı

Ford, Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil i tanıttı

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ford, 'Farkındalık Odaklı Konsept Otomobil'i tanıttı - Haberler
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