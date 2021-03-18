Football Manager 21 final güncellemesi yayınlandı
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Football Manager 21 final güncellemesi yayınlandı

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:54
Football Manager 21 final güncellemesi yayınlandı

Football Manager 21 güncellemesi neler içeriyor?

Sports Interactive tarafından geliştirilip Sega'nın yayımcılığını üstlendiği futbol teknik direktörlüğü simülasyon oyunu Football Manager 2021'in son kış güncellemesi yayınlandı. Çin, Rusya, MLS'de gerçekleşen anlaşmaların yanı sıra EFL'deki ücretsiz transferler bu Güncellemeye dahil edildiği belirtildi.

FOOTMAL MANAGER 21 - FM 21 GÜNCELLEMESİ

Çin, Rusya, MLS'de gerçekleşen anlaşmaların yanı sıra EFL'deki ücretsiz transferler bu Güncellemeye dahil edilmiştir. Bunların geçerli olması için yeni bir kariyer başlatmanız gerekir. Menajerlik yeteneklerinizi yurtdışına çıkarmak için daha iyi bir zaman olmamıştı.

Bu Güncellemede ayrıca oyunun birden fazla alanında düzeltmeleri ve geliştirmeleri içeren bir oynanış yaması da mevcuttur. Bu düzeltmeler mevcut oyunlarınızda geçerli olacaktır.

Güncellemenin otomatik olarak inmesi gerekir, ancak yüklenmediğini fark ederseniz çıkış yaparak Epic Games başlatıcısını veya Steam'i tekrar başlatın.

21.4 Güncellemesindeki oynanış düzeltmeleri şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

• Kullanıcılar maçlara girdiğinde meydana gelen çökmeler için bir düzeltme

• Genel oyun içi stabilite düzeltmeleri

• "Mutlak gol" olarak görülmesi gereken pozisyonlar için daha iyi izleme

• Paslaşma kombinasyonlarının yazı tahtalarında/istatistikler menüsünde doğru görünmesinin sağlanması

• Kulüp kayıtlarında en fazla asist yapan oyuncu artık doğru görünür.

Kaynak: Playerbros

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