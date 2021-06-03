Fönü beğenmeyince berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan şahsa 4 yıl hapis

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çektirdiği saç fönünü beğenmeyince tartıştığı berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan şahsa, 4 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çektirdiği saç fönünü beğenmeyince tartıştığı berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan şahsa, 4 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 28 Aralık 2020 tarihinde Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem B. (20) isimli şahıs, iş merkezinde bulunan berbere geldi. Burada çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K. ve berber kalfası Oğuzhan Ç. (21) ile tartıştı. Berberden küfürler ederek çıkan Adem B., kendisini uyaran berber kalfası Oğuzhan Ç. ve esnaf arkadaşı Ramazan M.'yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Adem B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Üzerime ustura ile saldırdı"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adem B. hakkında "kasten yaralama" suçundan açılan dava bugün görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, müşteki Ramazan M., Oğuzhan Ç. ve tutuklu sanık Adem B. katıldı. Hakan K.'nin kendisini tıraş ettiğini söyleyen Adem B., "Saçımın fön çekilmesini bir çıraktan istedim. Çırak saçımı yıkadı ancak fön çekmeyi beceremedi. Ben de 'Yapamayacaksan bırak ustan yapsın işim var' dedim, çocuk 'Tamam' dedi. Bunun üzerine Hakan'ın oğlu olan çalışan çocuk 'Saçların kirpi gibi ne biçim saçın var olmuyor bu' dedi. Ben de 'Yapmayı bilmiyorsan sorunu bende arama' diye söyledim. Bunun üzerine Hakan berber, diğer kalfası Oğuzhan Ç.'yi fön çekmesi için çağırdı. Oğuzhan saçlarımı yıkarken sert bir şekilde saçımı ovaladı. Daha sonra saçımı kuruttuğu esnada saçımın havada kaldığı yerleri sertçe vurarak indirmeye çalıştı. Yapamayacaksa ustasını çağırmasını söyledim. Daha sonra bana 'Sen kimsin dükkanımızda böyle konuşuyorsun' diyerek küfürler etti. Ben de karşılık olarak küfür edince sinirlendi ve ustura ile üzerime saldırdı. Daha sonra müşteriler Oğuzhan'ı dışarıya çıkarttı. Hakan berber, saçımı yapma teklifinde bulundu. Hakan berber saçımı yaptığı esnada Oğuzhan'ın arkadaşı Ramazan M., 'Hayırdır sen burada kime artistlik yapıyorsun' diyerek içeri girdi. Hakan berber onu da dışarıya çıkarttı. İşim bittikten sonra berberden çıktım o esnada 5-6 kişi bana saldırdı. Ben inşaatta çalıştığım için üzerimde bıçak ve spatula vardı. O can havliyle kimseye hedef almadan bıçağı sağa sola salladım ve oradan kaçtım. Benim kimseyle husumetim yoktur tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Adem bana ana avrat küfür etti"

Olay günü yaşananları anlatarak Adem'in saçına fön çektiğini söyleyen Oğuzhan Ç. ise, "Hakan'ın oğlu Berkay öncesinde fön çekmiş ancak sanık beğenmemiş, bu sebeple Adem'in saçını ben fönlemeye başladım. Bu esnada sanık Adem bana 'Yapamıyorsan sen de bırak' dedi ben de bunun üzerine 'yapamadığımı düşünüyorsan bırakırım' deyip fön makinesini bıraktım. Bu esnada Adem, ana avrat sinkaflı küfürler etmeye başladı. Ben 'Dışarı çık sakince konuşalım içeride yaşlı müşteriler var' diyerek dışarı çıktım. Hakan, Adem'in saçını düzeltti. Daha sonra sanık dükkandan çıkar çıkmaz üstüme yürüdü. Bunu görünce ben de onun üzerine doğru yürüdüm, sanık yine sinkaflı küfürler etti. Daha sonra ona yumruk attım, kavga ettiğimiz esnada Ramazan M., bizi ayırmaya geldi. Ramazan'ı ve beni bıçaklayarak olay yerinden kaçtı, şikayetçiyim" diye konuştu.

4 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Adem B.'nin Ramazan M. ve Oğuzhan Ç.'ye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan toplam 4 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılması kararını verdi. Daha sonra mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar vererek sanık Adem B.'nin tahliyesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı