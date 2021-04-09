Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (4)

'UÇAK KARAYA ÇARPACAK GİBİ OLDU, DENİZE DÜŞTÜ'Foça'da askeri uçağın düşüşüne tanık olan amatör olta balıkçısı Selahattin Coşkun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden balık tutmaya geldiklerini belirtip, "Uçağın düştüğünü gördüm. Önce bir patlama sesi duyduk. Ardından denizin üzerinde iki paraşüt gördük.

'UÇAK KARAYA ÇARPACAK GİBİ OLDU, DENİZE DÜŞTÜ'

Foça'da askeri uçağın düşüşüne tanık olan amatör olta balıkçısı Selahattin Coşkun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden balık tutmaya geldiklerini belirtip, "Uçağın düştüğünü gördüm. Önce bir patlama sesi duyduk. Ardından denizin üzerinde iki paraşüt gördük. Bunlar uçaktan atlayan pilotlardı. Uçak bir müddet sonra alçalıp, sağa doğru giderek, karaya çarpacak gibi oldu. Ancak denize düştü. Tekneler geldi. Pilotları sudan balıkçı tekneleri aldı. Kurtarılan pilotlar çok şükür iyiydi" dedi.

'İKİ PARAŞÜTÜN YUKARI ÇIKTIĞINI GÖRDÜK'

Bir diğer amatör olta balıkçısı Faruk Hız da "İki eğitim uçağının sürekli üzerimizde uçtuğunu gördük. Onları seyrettik. Fakat saat 11.00 gibi uçak sesleri duyulmadı. Denize odaklandığımız için o anlarda pek çevreye bakmıyorduk. Sonra başımızı kaldırdığımızda kırmız beyaz koca uçak üzerimize geliyordu. O anda uçaktan paraşütleri fırlatması nedeniyle patlama sesi geldiğini duydum. İki paraşütün yukarı çıktığını gördük. Uçak alçak irtifada, sessizdi, çalışmıyordu. Motoru stop etmişti. Uçağın daha sonra arka tarafımızdaki bizim göremeyeceğimiz bölgede denize gömüldüğünü duyduk. Çok geçmeden yetkililer geldi. Pilotların durumu iyiymiş, hastaneye kaldırılmış. Sahil Güvenlik botları ve bir asker kurtarma gemisi geldi" dedi.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL