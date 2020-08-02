Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Son dakika: İzmir'in Foca ilçesinde, içinde 10 kişinin bulunduğu "Egem" isimli tekne bilinmeyen bir nedenle battı. 4 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.
02.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:55
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, "Egem" isimli tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.
Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu Egem isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
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Kaynak: DHA