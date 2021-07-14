FOÇA'DA 1 GÜN İÇİNDE 2'NCİ YANGIN
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FOÇA'DA 1 GÜN İÇİNDE 2'NCİ YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Foça ilçesinde, sabah Yenifoça sırtlarında çıkan ve 2 hektar ormlanlık alanı küle çeviren yangının ardından bu defa İngiliz Burnu'ndaki makilik alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, sabah Yenifoça sırtlarında çıkan ve 2 hektar ormlanlık alanı küle çeviren yangının ardından bu defa İngiliz Burnu'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürülürken 4 dönümlük makilik alan ve içinde okaliptüs ağaçları küle döndü. Foça'da bir günde çıkan 2 yangın, üzüntü yarattı.

Foça ilçe merkezine 1.5 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu'ndaki makilik alanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Daha çok ilçe dışından gelenlerin denize girmek ve piknik yapmak için kullandıkları alanda yasak olmasına yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturması nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi. Alevler, piknik çadırları ve etraftaki çam ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında 4 dönüm makilik alan ve bu alanda bulunan okaliptüs ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkmasına neden olan kişilerin alevlerin yayılmasıyla bölgeden kaçtıkları belirlendi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangına sebebiyet veren kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürerken, Foçalılar; yetkililerden, yasak olmasına rağmen mangal yakılması nedeniyle her yıl yangın çıkan İngiliz Burnu ve benzer alanlarda daha etkili önlemler alınmasını istedi.

İngiliz Burnu'na 25 kilometre mesafedeki Yenifoça sırtlarında sabah çıkan yangında ise 2 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, alevler 1 saatlik çaba sonucu havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürülmüştü.

FOÇA'DA 1 GÜN İÇİNDE 2'NCİ YANGIN
FOÇA'DA 1 GÜN İÇİNDE 2'NCİ YANGIN
FOÇA'DA 1 GÜN İÇİNDE 2'NCİ YANGIN
FOÇA'DA 1 GÜN İÇİNDE 2'NCİ YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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